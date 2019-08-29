طلعت يوسف: سنتأثر بغياب رفعت وسيسيه أمام الزمالك.. وعليهم احترامنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال طلعت يوسف المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري، إن فريقه سيتأثر بغياب الثنائي رزاق سيسيه وأحمد رفعت أمام الزمالك في اللقاء المقبل.

وأضاف يوسف في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" صباح الخميس :"بالتأكيد سنتأثر بغياب رزاق سيسيه وأحمد رفعت خاصة أنهم من العناصر المؤثرة لكن علينا أن نضع بدائل، وأثق في قدرة البدائل على تقديم مستوى جيد".

كان نادي الاتحاد السكندري حصل على خدمات الإيفواري الشاب رزاق سيسيه وأحمد رفعت من نادي الزمالك على سبيل الإعارة إلا أن إدارة القلعة البيضاء فرضت شرطًا على مسئولي "زعيم الثغر" بعدم مشاركة الثنائي خلال مواجهات الفريقين في المسابقات المحلية (بطولة الدوري - كأس مصر).

واستكمل مدرب الاتحاد السكندري تصريحاته :"الزمالك فريق قوي وخصم صعب علينا أن نحترمهم، لكن نحن أيضًا خصم ليس بالسهل وعليهم أن يحترمونا".

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الزمالك كان قد تأهل إلى دور الأربعة من مسابقة كأس مصر عقب الفوز الذي حققه على مصر المقاصة (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء.

في المقابل، صعد الاتحاد السكندري لنفس المرحلة بعد الفوز الذي تحقق أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن طلعت يوسف المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري بدأ مشواره رسميًا مع الفريق الساحلي بالفوز (1-0) على العربي الكويتي في الكويت ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة كأس محمد السادس.