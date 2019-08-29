المقاصة: اقتربنا من ضم أيمن حفني نهائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد اللواء بكري سليم مدير عام نادي مصر للمقاصة أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني لاعب الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس قال بكري سليم: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة".

وعن الخسارة أمام الزمالك والخروج من كأس مصر قال: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".

وكان المقاصة قد خسر أولى مبارياته تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" أمام الزمالك في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد.