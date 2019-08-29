اتحاد الكرة يعلن موعد مباراتي نصف نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد مباراتي نصف نهائي كأس مصر نسخة (2018 - 2019).

وبحسب ما جاء في صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم عبر "فيسبوك" فأن من المقرر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك كان قد تأهل إلى المربع الذهبي عقب فوزه على مصر المقاصة (1-0) في لقاء أقيم أمس الأربعاء على ملعب "البرج العرب"، في المقابل صعد الاتحاد السكندري لدور الأربعة بفوزه على الإسماعيلي بنتيجة (3-1).

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في المقابل، تقام مباراة الطرف الثاني يوم الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت في تمام الثامنة مساءً أيضًا.

وينتظر فريق بتروجيت الفائز من مباراة بيراميدز وحرس الحدود والتي من المقرر أن تقام غدًا الجمعة ضمن منافسات دور الثمانية.

بيراميدز كان قد أقصى الأهلي من المسابقة خلال النسخة الحالية بعد فوزه بهدف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن حسابات دور الـ16.

جدير بالذكر أن الزمالك يُعد حاملاً للقب بعد تتويجه في النسخة الماضية باللقب على حساب سموحة بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء في وقته الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).