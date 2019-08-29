محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول يحتاج لمدة أسبوعين للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال مشاركته في مباراة اطلع بره بدوري أبطال أفريقيا.
وغادر ربيعة مباراة الأهلي واطلع بره السوداني التي جمعتهما في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال بعدما اشتكى من شد في العضلة الخلفية.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي: "ربيعة سيحتاج للغياب لمدة اسبوعين قبل العودة للتدريبات الجماعية".
وأضاف عبد الحفيظ: "ربيعة يؤدي برنامج علاجي وتأهيلي في الوقت الحالي تحت إشراف الجهاز الطبي علي أن يكون جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي في غضون ١٥ يوما من الآن".
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 14 يومًا.. الأهلي يكشف لـ"الخليج 365" موعد عودة ربيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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