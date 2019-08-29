محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365 أتم عمرو سعداوي ظهير أيسر الأهلي انتقاله إلى صفوف الجونة بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ونجح مسؤولو الجونة في إنهاء الحصول على خدمات سعداوي، ظهير أيسر النادي الأهلي، بشكل رسمي. ولعب سعداوي للجونة في الموسم الماضي معارا من النادي الأهلي قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى الجونة رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. جدير بالذكر أن سعداوي تاسع لاعب ينضم إلى صفوف الجونة قادمًا من الأهلي حيث سبقه كل من (عمر رضوان -محمد نجيب- عمرو بركات- إسلام محارب (بيع نهائي)، ومحمود الجزار- أكرم توفيق- أحمد ياسر ريان- باسم علي (إعارة).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الجونة يضم "سعداوي" الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.