عبد الحفيظ لمصراوي: الأهلي يوافق على إعارة باسم علي إلى الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن باسم علي ظهير أيمن لفريق الأحمر تمت إعارته إلى نادي الجونة لمدة موسم.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي: "باسم علي سينضم للجونة بشكل رسمي على سبيل الإعارة لمدة موسم".

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وأضاف: "تم الاتفاق على كامة الأمور المادية الخاصة باللاعب".

وكان باسم علي قد مدد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات قبل الموافقة على رحيله إلى الجونة.

جدير بالذكر أن باسم علي ثامن لاعب ينضم إلى صفوف الجونة قادمًا من الأهلي حيث سبقه كل من (عمر رضوان -محمد نجيب- عمرو بركات- إسلام محارب (بيع نهائي)، ومحمود الجزار- أكرم توفيق- أحمد ياسر ريان (إعارة).