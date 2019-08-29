محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قرعة الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية ( كأس كاراباو). مانشستر سيتي حامل لقب البطولة الموسم الماضي بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح 4-3. وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة للأندية الستة الكبار، حيث يلتقي حامل اللقب مع بريستون، بينما يواجه تشيلسي نظيره (الفائز من مباراة ماكليسفي وجريمسبي تاون)، على أن تبدأ المباريات في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل. وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: بريستون X مانشستر سيتي. ميلتون كينز دونز X ليفربول. آرسنال X نوتنجهام فورست. مانشستر يونايتد X روكدال. كولشيستر X توتنهام. تشيلسي X (الفائز من مباراة ماكليسفي وجريمسبي تاون). Advertisements لوتن X ليستر سيتي. شيفيلد وينزداي X إيفرتون. وولفرهامبتون X ريدينج. أوكسفورد X وست هام. واتفورد X سوانزي سيتي. برايتون X أستون فيلا. شيفيلد يونايتد X سندرلاند. بورتسموث X ساوثهامبتون. بيرتن ألبيون X بورنموث. كرولي X ستوك سيتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرعة كاراباو.. ليفربول في مواجهة سهلة أمام ميلتون وسيتي ضيفًا على بريستون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.