اتحاد الكرة يعلن موعد مباريات نصف نهائي كأس مصر

أعلنت اللجنة المؤقتة لادارة اتحاد الكرة المصري مواعيد وملاعب مباراتى نصف نهائى كأس مصر، حيث ستقام مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندرى يوم 1 سبتمبر المقبل على استاد الإسماعيلية فى الثامنة مساءً، والفائز من حرس الحدود وبيراميدز سيواجه بتروجت يوم الأثنين المقبل. وجاء جدول مباريات نصف النهائي كالتالي: وتأهل الزمالك، لنصف نهائي كأس مصر، بعد تغلبه على مصر للمقاصة بهدف أحرزه عبد الله جمعة، خلال المباراة التي أقيمت أمس، فيما يلعب بيراميدز مع حرس الحدود غداً الجمعة في دور الثمانية.

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