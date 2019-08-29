رسميا.. الجونة يحصل على توقيع ثنائي جديد من الأهلي

وتوصلت إدارة الأهلي إلى اتفاق مع مسئولو الجونة للانضمام باسم علي إلى صفوف الفريق الساحلي لمدة موسم بداية من الموسم المقبل، بعد الاتفاق على قيمة الإعارة والمقابل المادي الذي سيتقاضاه اللاعب خلال الموسم.
ومدد اللاعب عقده مع إدارة النادي لمدة 3 سنوات جديدة في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قبل الرحيل إلى الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.
كما أعلن نادي الجونة، قبل قليل، تعاقده مع عمرو السعداوي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، في صفقة انتقال حر استعدادًا للموسم الجديد، الذي يأمل فيه الجونة الظهور بشكل مميز للبقاء في الدوري على غرار الموسم الماضي.
وكان الجونة قد حصل على توقيع عدد كبير من نجوم الأهلي أبرزهم أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار ومحمد نجيب وإسلام محارب.
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