كأس الرابطة.. مانشستر سيتي يبدأ حملة الدفاع عن اللقب ضد برستون

يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم بحلوله ضيفاً على برستون من الدرجة الثانية في الدور الثالث من البطولة.
وكان سيتي حقق ثلاثية محلية غير مسبوقة الموسم الماضي بإحرازه أيضاً لقب الدوري المحلي وكأس إنكلترا.
ولن تكون مهمة برستون سهلة لأن مانشستر سيتي سجل 27 هدفاً في ست مباريات في مرمى فرق من الدرجات الدنيا في إنكلترا الموسم الماضي في مسابقتي الكأس المحليتين علماً بانه حسم لقب كأس الرابطة على حساب تشلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.
أما ليفربول بطل أوروبا ووصيف بطولة إنكلترا الموسم الماضي وحامل الرقم القياسي في هذه البطولة (8 مرات)، فيحل ضيفاً أيضا على أم كاي دونز المتواضع.
ويخوض مانشستر يونايتد مباراة سهلة أيضاً على ملعبه أولدترافورد ضد جاره روتشدايل.
وغالبا ما تخوض الفرق الكبيرة هذه البطولة بلاعبين من الصف الثاني لا سيما في الأدوار الأولى منها.
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