رسميًا.. إنتر ميلان يعلن ضم مدافع فيورنتينا

نجح نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الخميس في التعاقد مع كريستيانو بيراجي الجناح الأيسر لفريق فيورنتينا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. وأعلن النيراتزوري عن تعاقده مع صاحب الـ26، عبر الصفحة الرسمية للفريق الإيطالي على " تويتر"، وعلقت " مرحبًا بك كريستيانو". عبر الصفحة الرسمية للفريق الإيطالي على " تويتر"، وعلقت " مرحبًا بك كريستيانو". وانضم جناح الفيولا إلى الإنتر على سبيل Advertisements الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 2 مليون يورو، مع وجود بند الشراء النهائي الذيي يبلغ 12 مليون يورو. الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 2 مليون يورو، مع وجود بند الشراء النهائي الذيي يبلغ 12 مليون يورو. وصار اللاعب الإيطالي هو سادس صفقت الإنتر هذا الموسم بعد روميرو لوكاكو ودييجو جودين، وسينسي، وفلورنتييو لازارو، ونيكولا باريلا.

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