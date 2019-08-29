ميار شريف تحقق ذهبية سيدات التنس الأرضي بدورة الألعاب الإفريقية

حققت ميار شريف الميدالية الذهبية لمنافسات التنس الأرضي في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا فيالمغرب.
نجحت ميار شريف في الفوز في المباراة النهائية لفرديالسيدات اليوم على ستورم سيمونز لاعبة جنوب إفريقيا ونجحت في الفوز 2-0.
بهذه النتيجة تتأهل ميار شريف لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.
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