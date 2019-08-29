الأهلي يوافق على رحيل باسم علي إلى الجونة

وافق النادي الأهلي على إعارة باسم علي، ظهير أيمن الفريق، إلى الجونة في الموسم الجديد. إلى الجونة في الموسم الجديد. أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن باسم سيرحل معارًا للجونة لمدة موسم.

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