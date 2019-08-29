مواعيد نصف نهائي كأس مصر

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر على النحو الآتي: وتأكيدًا لـ"بوابة الوفد" يخوض فريق بيراميدز مباراة نصف النهائي يوم 2 سبتمبر، وذلك في حالة تأهله إلى هذا الدور قبل مواجهة حرس الحدود في ربع نهائي الكأس. إلى هذا الدور قبل مواجهة حرس الحدود في ربع نهائي الكأس. بيراميدز يخوض نصف نهائي كأس مصر 2 سبتمبر حال صعوده



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