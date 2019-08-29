دورى أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط في "مجموعة الموت"

تسحب، اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا بـ"موناكو" الفرنسية، وسط توقعات بسقوط نادى ليفربول، الذى يلعب ضمن صفوفة محمد صلاح، نجم منتخب مصر، فى "مجموعة الموت".

تقام الجولة الأولى من دور المجموعات فى 17 و18 سبتمبر المقبل، على أن تكون الجولة الأخيرة فى 10 و11 ديسمبر المقبل.

تضم المسابقة عددًا من المجموعات النارية تتشكل من ريال مدريد الإسبانى وإنتر ميلان الإيطالى، وجالطة سراى التركى،

ومجموعة أتلتيكو مدريد الإسبانى وليون الفرنسى ولايبزيج الألمانى، قد تسفر القرعة عن وقوع ليفربول فى مجموعة تضم بوروسيا دورتموند الألمانى، وإنتر ميلان الإيطالى، وجالطة سراى التركى.

يتصدر المستوى الأول نادى ليفربول "حامل اللقب"، وتشيلسى، بطل الدورى الأوروبي، وبرشلونة بطل إسبانيا، ومانشستر سيتى بطل إنجلترا، ويوفنتوس بطل إيطاليا، باريس سان جيرمان بطل فرنسا، وحامل لقب

الدورى الروسى زينيت سانت بطرسبرج، وبايرن ميونخ بطل الدورى الألمانى.

جاء فى المستوى الثانى ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد " إسبانيا، بوروسيا دورتموند "ألمانيا"، نابولي " إيطاليا"، شاختار دونيستك "أوكرانيا"، توتنهام "إنجلترا"، أياكس أمستردام "هولندا"، بنفيكا "البرتغال"، وفي المستوى الثالث توجد أندية ليون "فرنسا"، باير ليفركوزن "ألمانيا"، ريد بول سالزبورج "النمسا"، أولمبياكوس "اليونان"، كلوب بروج "بلجيكا"، فالنسيا "إسبانيا"، إنتر ميلان "إيطاليا"، دينامو زغرب "كرواتيا".

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جاء فى المستوى الرابع والأخير لوكوموتيف موسكو "روسيا"، جينك "بلجيكا"، جالطة سراي "تركيا"، لايبزيج "ألمانيا"، النجم الأحمر "صربيا"، أتالانتا "إيطاليا"، ليل " فرنسا".