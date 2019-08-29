رسميًا.. ظهير الأهلي في الجونة

نجح مسئولو نادي الجونة في الحصول على خدمات عمرو سعداوي، ظهير أيسر النادي الأهلي، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
لعب سعداوي للجونة في الموسم الماضي معارًا من النادي الأهلي قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى الجونة رسميًاخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
يعود فريق نادي الجونة إلى مصر، اليوم الخميس، بعد انتهاء فعاليات المعسكر الأوروبي، الذي استضافته دولة سلوفينيا على مدار أسبوعين.
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