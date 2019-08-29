مصر تنافس في 14 لعبة لليوم الثالث عشر بدورة الألعاب الأفريقية

تواصل اليوم بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الاأفريقية المقامة بدولة المغرب الشقيق خلال الفترة من 19 إلى 31 أغسطس الجاري، وتنطلق بعد قليل منافسات البعثة المصرية في ألعاب "القوس والسهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الكانوى، السلاح، الجمباز، كرة اليد، الرماية، تنس الطاولة، التنس، الكرة الطائرة،رفع الأثقال، المصارعة".

وفي مرحلة التصفيات يلعب منتخب مصر لكرة الطائرة مباراته أمام نظيره منتخب المغرب الشقيق، فيما تدخل لعبة القوس

والسهم في تصفيات الفردي للرجال والسيدات.

ومن المتوقع تحقيق مزيد من الميداليات المتنوعة، لألعاب القوى، ورفع الأثقال، وتدخل المصارعة والملاكمة أيضًا في منافسات شرسة، حيث من المتوقع تحقيق نتائج إيجابية وميداليات في مختلف الأوزان، كما يواصل السلاح والجمباز والكانوى،الرماية، تنس الطاولة، والتنس والريشة الطائرة التطلع لحصد المزيد من الميداليات، فيما تلتقى مصر وأنجولا فى نهائى

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رجال كرة اليد لرفع رصيد مصر من الميداليات والتأكيد على التفوق الكبير على كل منتخبات القارة السمراء.

وتتربع مصر الآن مصر على عرش الرياضة بأفريقيا وتتصدر جدول دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بـ179 ميدالية متنوعة، بينهم 59 ميدالية ذهبية و74ميدالية فضية و46 ميدالية برونزية.

وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 66 ميدالية بينهم 27 ذهبية و21 فضية و18 برونزية، وقفزت نيجيريا للمركز الثالث برصيد 63 ميدالية بينهم 24 ذهبية و19 فضية و20 برونزية.

بينما تراجعت المغرب للمركز الرابع برصيد 77 ميدالية بواقع 23 ذهبية و22 فضية و32 برونزية.