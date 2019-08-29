وردة يغادر إلى الصين بصحبة نجله لحضور تكريم الاتحاد الدولي

غادر كابتن مدحت وردة إلى الصين لحضور حفل التكريم الخاص به بصحبة نجله الأكبر زياد بعد اختياره ضمن أفضل ١٠ لاعبين في العالم في تاريخ كرة السلة وسوف يقام التكريم فى حفل كبير يوم ٣١ أغسطس على هامش كأس العالم لكرة السلة للرجال. العالم في تاريخ كرة السلة وسوف يقام التكريم فى حفل كبير يوم ٣١ أغسطس على هامش كأس العالم لكرة السلة للرجال. يذكر أن مدحت وردة نجم الاتحاد السكندري السابق هو لاعب القرن عن القارة الأفريقية لكرة السلة كما اختير ضمن أفضل رياضيين في تاريخ القارة السمراء.

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