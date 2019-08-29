الليلة.. قرعة دورى أبطال أوروبا 2020 واختيار أفضل لاعب

يترقب عشاق الكرة العالمية، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، مراسم سحب قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا، فى إمارة موناكو الفرنسية بمشاركة مندوبى 32 فريقًا سيتم تقسيمهم على أربعة مستويات. ويضم المستوى الأول 3 أندية إنجليزية هى ليفربول حامل لقب دورى الأبطال وتشيلسى بطل الدورى الأوروبى ومانشستر سيتى بطل الدورى الإنجليزى بجانب يوفنتوس الإيطالى وبرشلونة الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسى وبايرن ميونيخ الألمانى وزينيت سان بطرسبرج الروسى. سيتى بطل الدورى الإنجليزى بجانب يوفنتوس الإيطالى وبرشلونة الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسى وبايرن ميونيخ الألمانى وزينيت سان بطرسبرج الروسى. أما المستوى الثانى، فيضم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وبوروسيا دورتموند الألمانى ونابولى الإيطالى وشاختار دونستك الأوكرانى وتوتنهام الإنجليزى وبنفيكا البرتغالى وليون الفرنسى.. وتبدأ فعاليات دور المجموعات بدورى الأبطال يومى 17 و18 سبتمبر المقبل، وسينتهى دور المجموعات يوم 11 ديسمبر المقبل. الإنجليزى وبنفيكا البرتغالى وليون الفرنسى.. وتبدأ فعاليات دور المجموعات بدورى الأبطال يومى 17 و18 سبتمبر المقبل، وسينتهى دور المجموعات يوم 11 ديسمبر المقبل. على الجانب الآخر، سيتم الإعلان خلال الحفل عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا للعام الحالى.. ويتنافس على الجائزة الثلاثى الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى والبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى والهولندى فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزى.



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