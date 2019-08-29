رياضة | بديل بول بوجبا.. ريال مدريد يصوب أنظاره نحو "فرنانديز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل بول بوجبا.. ريال مدريد يصوب أنظاره نحو "فرنانديز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز محاولاته من أجل حسم انتقال لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد إلى "سانتياجو برنابيو" بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان الذي يصر على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرفض الفرنسي زيدان فكرة ضم نيمار من باريس سان جيرمان خاصةً أن هناك منافسة شرسة من برشلونة لضم اللاعب ولذلك طلب التعاقد مع بول بوجبا نظراً لحاجة الفريق الملكي لمجهوداته في نفس الوقت الذي تظل فيه الصفقة صعبة ومستحيلة مع تمسك إدارة مانشستر يونايتد باستمراره.

ويفكر فلورنتينو بيريز في الساعات المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية في بديل مناسب يمكن ضمه بدلاً من بوجبا الذي يبدو ابتعاده عن الملكي هذا الصيف لتمسك إدارة الشياطين الحمر باستمراره لأنه من العناصر الأساسية في الفريق.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية إن برونو فرنانديز لاعب خط وسط سبورتينج لشبونة هو البديل المناسب خاصةً أن وكيله خورخي مينديز سبق وعرضه على ريال مدريد كما أن سعره مناسب وأقل بكثير من اللاعبين الآخرين فسيكلف الأبيض حوالي 70 مليون يورو.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ما يقلق مسؤولي ريال مدريد بشأن صفقة لاعب سبورتنيج لشبونة هو مدى تكيفه مع دوري تنافسي أعلى في المستوى من الدوري البرتغالي خاصةً أنه لم يترك بصمة واضحة خلال تواجده في الدوري الإيطالي مع ناديي أودينيزي وسامبدوريا.

والجدير بالذكر أن برونو فرنانديز كان قريباً من الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن توقفت المفاوضات ويبدو أن استمرار بوجبا هو من تسبب في تأجيل صفقة فرنانديز إلى ملعب "أولد ترافورد".

وكان إدواردو إندا، مدير صحيفة "OK Diario" الإسبانية قد أكد في تصريحاته أن نادي ريال مدريد سيقدم عرضاً نهائياً على طاولة مانشستر يونايتد من أجل بول بوجبا، والذي ينتظر أن يكون التوقيع الاستراتيجي للملكي هذا الصيف.

ويعى زين الدين زيدان لتدعيم خط الوسط الذي يمثل ثغرة في الفريق مع هبوط مستوى لاعبي الوسط وبالتحديد لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسميرو ومع الإصابات التي ضربت الملكي منذ أيام.