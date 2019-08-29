رياضة | الأهلي يعثر على "بديل" وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعثر على "بديل" وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث نادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم جديد بعدما اقترب مهاجم الفريق، وليد أزارو مهاجم الفريق من الرحيل مع صغر سن المهاجم صلاح محسن، وتراجع مستوى مروان محسن.

وذكرت صحيفة "الصريح" التونسية أن بعض وكلاء اللاعبين قد عرضوا عدة لاعبين في مركز المهاجم الصريح على النادي الأهلي، ومن بين هؤلاء اللاعبين، المهاجم التونسي فراس شواط مهاجم الصفاقسي والذي يقدم مستويات مميزة رفقة النادي في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي ليس هو النادي الوحيد المهتم بخدمات اللاعب الدولي التونسي، حيث دخل في الصراع كذلك على الحصول على فراش شواط، والذي كان ضمن قائمة منتخب تونس في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، مصر 2019، والتي حصل فيها منتخب تونس على المركز الرابع بعدما خسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب نيجيريا.

وكشتف عن أن الأهلي لم يقدم أي عرض رسمي لإدارة نادي الصفاقسي، ولكن من المتوقع أن يحدث ذلك خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما ينتهي الأهلي من اختيار اسم مدربه الجديد في الأيام المقبلة، حيث لازال الأهلي لم يستقر بعد عن إسم المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء بعدما تمت إقالة مارتن لاسارتي من تدريب الفريق بعد الخروج من بطولة كأس مصر.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي لديه مباراة قوية أمام كانو سبورت من غينيا الاستوائية في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويطمح الأهلي في الحصول على بعض الصفقات خلال هذه الفترة من أجل تحسين مستوى الفريق الأول لكرة القدم قبل الدخول في الموسم الجديد.

الأهلي والزمالك وخطايا المدربين

ودأب مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب على السير على خطى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضايا تتعلق بمصير المدربين الذين يقودون الفريق الأحمر بالإضافة إلى الاعتراض على بعض الحكام ببطولة الدوري الممتاز.

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وظهر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة بيبو في أول ولاية له في القلعة الحمراء متخطباً في بعض القرارات الإدارية مما أعاد للأذهان مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي تعامل مع نفس المواقف بنفس الطريقة والأسلوب سواء مع المدربين السابق أو الحكام الذين يتولون إدارة مباراة فريقه تحكيماً.

وودع الأهلي بطولة كأس مصر أمام بيراميدز بدور الستة عشر في المباراة التي أدارها تحكيمياً الحكم الدولي جهاد جريشة ، لتظهر حملة حمراء قوية نتيجة الخروج من المبكر من الكأس.

واعترض مجلس بيبو بطريقة غير مباشرة على إدارة جهاد جريشة لمباراة دور الستة عشر بالكأس أمام بيراميدز، بل وخرج بعض الإعلاميين الذين يعملون في قناة الأهلي مثل إسلام الشاطر ليعلن أن جريشة لم يتم تعيينه من قبل سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد.

وسبق الأهلي في هذه الخطوة مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي أعلن بطريقة مباشرة وغير مباشرة اعتراضه على التحكيم وطلب عدم تحكيم حكام بأعينهم لإدارة مباريات الزمالك في المسابقات المحلية.

رئيس الزمالك أول من قام بتفعيل بند عدم مشاركة المعارين ضد أنديتهم وحدث هذا مع لاعبين مثل خالد قمر وأحمد كابوريا وأحمد داوودا وغيرهم من اللاعبين، وسار على نهجه مجلس الخطيب في إعارة كلاً من عمرو بركات وإسلام محارب إلى الجونة ، وهشام محمد الذي انضم للاتحاد السكندري وغيرهم من اللاعبين، على الرغم من الانتقادات الأهلاوية السابقة لمرتضى وهذا القرار على وجه التحديد.

وفيما يخص ملف المدربين الأجانب ، سار الأهلي على نهج الزمالك في التعامل مع الثنائي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق ومارتن لاسارتي الذي تم إقالته منذ أيام ، فبعد أن كان الأهلي يتمتع عبر تاريخه بالاستقرار الإداري تحول للإطاحة بالمدربين في منتصف الموسم كأمر عادي وهو ما كان يفعله مرتضى منصور من قبل مع باتشيكو وماكليش وإيناسيو وغيرهم من المدربين الأجانب الذين كان أخرهم جروس الذي فاز بالكونفدرالية الإفريقية.

الملف الأخير الذي سار عليه مجلس الأهلي على طريقة مرتضى، ملف الصفقات بعدما نجح الأخير في الحصول على توقيع عبد الله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي من قلب الأحمر ووقع سراً مع أمير مرتضى وإسماعيل يوسف ، تحول الأهلى للرد عليه بنفس طريقته والتخطيط للتعاقد مع محمود عبد كهربا عبر ترانزيت أفيس البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لرد الصفعة لرئيس الزمالك.