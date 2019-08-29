رياضة | يوفنتوس ونابولي.. قمة نارية في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس ونابولي.. قمة نارية في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدوري الإيطالي لكرة القدم، نهائي مبكر السبت المقبل، عبر لقاء القمة الذي يجمع حامل اللقب يوفنتوس في المواسم الثمانية الماضية مع منافسه الرئيسي نابولي، في الجولة الثانية للمسابقة التي تشهد محاولات مستميتة من إنتر ميلان للمنافسة بقوة على اللقب.

استهل نابولي مسيرته في الموسم الحالي بفوز مثير على مضيفه فيورنتينا 4-3، في الوقت الذي فاز فيها يوفنتوس بقيادة مدربه الجديد ماوريسيو ساري على مضيفه بارما 1-0.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، وفي حضور مهاجمه البلجيكي الجديد روميليو لوكاكو مشواره باكتساح ليتشي 4-0.

ويسعى ساري الذي تعرض مؤخراً للإصابة بالتهاب رئوي، لتحقيق الفوز في مواجهة فريقه السابق نابولي الذي يلعب للموسم الثاني على التوالي تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

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وكان ساري آخر من نجح في تحقيق الفوز على ملعب يوفنتوس في موسم 2017-2018، عندما تنافس نابولي على اللقب مع "السيدة العجوز" حتى الرمق مع الأخير من الموسم، ولكن يوفنتوس حسم حينها اللقب السابع على التوالي، ثم توج في الموسم الماضي بلقبه المحلي الثامن على التوالي.

ولقن ساري حينذاك فريق يوفنتوس الهزيمة الخامسة فقط خلال 152 مباراة على ملعبه.

ويتطلع المكسيكي هيرفينغ لوزانو المنضم حديثاً لنابولي قادماً من إيندهوفن الهولندي لهذه المباراة بفارغ الصبر أيضاً.

وقال لوزانو: "أدرك تماماً مدى قوة يوفنتوس، أدرك مدى أهمية المواجهة أمامهم، لا أعرف ما إذا كنت سأشارك ، أتمنى المشاركة ولكن هذا يرجع للمدرب، أنا جاهز لأي قرار".