رياضة | اليوم .. الجمباز يعد بالحصول على 4 ميداليات فى ختام المنافسات بدورة الألعاب الافريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. الجمباز يعد بالحصول على 4 ميداليات فى ختام المنافسات بدورة الألعاب الافريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور إيهاب أمين رئيس إتحاد الجمباز إن المنتخب حقق حتى مساء أمس الأربعاء ، وعلى مدار ثلاثة أيام ، أكثر ما وعد به مسئولو اللجنة الأوليمبية قبل المشاركة فى الدورة بنحو ثلاثة أشهر ، حيث أرسل خطاب للجنة يفيد حصول الجمباز على 10 ميداليات متنوعة ، بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين ، وقد تحقق هذا وزاد عليها ميدالية فضية حتى الآن ، مشيرا إلى أن المنتخب اليوم الخميس على موعد مع تحقيق من 3 الى 4 ميداليات متنوعة أخرى ، مؤكدا أن منافسات اليوم صعبة للغاية ، لأن المتأهلين من منتخبنا من الناشئين قليلى الخبرة ، فضلا عن صعوبة الأجهزة ، حيث يتنافس الأولاد على أجهزة التوازن والعقلة والحصان ، أما البنات فيتنافسن على أجهزة الأرضى وعارضة التوازى .
أكد الدكتور إيهاب أن المنافسة فى اليوم الأخير سوف تكون على أشدها ، واى ميدالية يحققها اى لاعب أو لاعبة من منتخبنا ، سوف يحصل عليها من فم الأسد كما يقال ، بعد أن تغيرت خريطة الجمباز فى القارة السمراء ، ودخول نيجيريا حلبة المنافسة بعد أن أهتمت باللعبة وأرسلت لاعبيها لإقامة معسكرات شبه دائمة فى فرنسا ، بخلاف قوة لاعبى منتخبى الجزائر والمغرب أصحاب الخبرات الكبيرة والمستويات الفنية والبدنية العالية .
أشار إلى أن الميداليات الست التى حققتها البعثة المصرية حصل عليها اللاعب على أبو القاسم الذى فاز بذهبية جهاز الحلق ، ونانسي طمان الحاصلة على ذهبية حصان القفز ، وفرح أحمد على ذهبية المتوازى ، وزينة إبراهيم على فضية المتوازى ، ومحمد الهامى على فضية جهاز الحلق ، وبرونزية لمحمد الهامى ، مؤكدا أن الجهاز الفنى والإدارى يقوم بمجهودات كبيرة مع اللاعبين وخاصة الدكتورة نهاد زايد المديرة الإدارية للمنتخب التى تقوم بتزليل اى صعوبات أو عقبات تواجه اللاعبين واللاعبات ، سوا داخل الملعب أو خارجه