رياضة | اليوم .. الجمباز يعد بالحصول على 4 ميداليات فى ختام المنافسات بدورة الألعاب الافريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. الجمباز يعد بالحصول على 4 ميداليات فى ختام المنافسات بدورة الألعاب الافريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسدل الستار مساء اليوم الخميس بقاعة أبن رشد رقم (1) بمدبنة الرباط على منافسات الجمباز التى تقام ضمن فاعليات دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى تستضيفها المغرب حتى يوم 31 أغسطس الجارى ، والتى تختتم رسميا مساء بعد غد السبت ، حيث يتطلع نجوم منتخبنا الوطنى لإضافة مزيد من الميداليات المتنوعة فى منافسات الأجهزة للبنين والبنات ، وذلك بعد أن رفع المنتخب رصيده من الميداليات إلى 11 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين .

قال الدكتور إيهاب أمين رئيس إتحاد الجمباز إن المنتخب حقق حتى مساء أمس الأربعاء ، وعلى مدار ثلاثة أيام ، أكثر ما وعد به مسئولو اللجنة الأوليمبية قبل المشاركة فى الدورة بنحو ثلاثة أشهر ، حيث أرسل خطاب للجنة يفيد حصول الجمباز على 10 ميداليات متنوعة ، بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين ، وقد تحقق هذا وزاد عليها ميدالية فضية حتى الآن ، مشيرا إلى أن المنتخب اليوم الخميس على موعد مع تحقيق من 3 الى 4 ميداليات متنوعة أخرى ، مؤكدا أن منافسات اليوم صعبة للغاية ، لأن المتأهلين من منتخبنا من الناشئين قليلى الخبرة ، فضلا عن صعوبة الأجهزة ، حيث يتنافس الأولاد على أجهزة التوازن والعقلة والحصان ، أما البنات فيتنافسن على أجهزة الأرضى وعارضة التوازى .



أكد الدكتور إيهاب أن المنافسة فى اليوم الأخير سوف تكون على أشدها ، واى ميدالية يحققها اى لاعب أو لاعبة من منتخبنا ، سوف يحصل عليها من فم الأسد كما يقال ، بعد أن تغيرت خريطة الجمباز فى القارة السمراء ، ودخول نيجيريا حلبة المنافسة بعد أن أهتمت باللعبة وأرسلت لاعبيها لإقامة معسكرات شبه دائمة فى فرنسا ، بخلاف قوة لاعبى منتخبى الجزائر والمغرب أصحاب الخبرات الكبيرة والمستويات الفنية والبدنية العالية .

أشار إلى أن الميداليات الست التى حققتها البعثة المصرية حصل عليها اللاعب على أبو القاسم الذى فاز بذهبية جهاز الحلق ، ونانسي طمان الحاصلة على ذهبية حصان القفز ، وفرح أحمد على ذهبية المتوازى ، وزينة إبراهيم على فضية المتوازى ، ومحمد الهامى على فضية جهاز الحلق ، وبرونزية لمحمد الهامى ، مؤكدا أن الجهاز الفنى والإدارى يقوم بمجهودات كبيرة مع اللاعبين وخاصة الدكتورة نهاد زايد المديرة الإدارية للمنتخب التى تقوم بتزليل اى صعوبات أو عقبات تواجه اللاعبين واللاعبات ، سوا داخل الملعب أو خارجه