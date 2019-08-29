رياضة | ليوم الثالث عشر.. مصر تنافس في 14 لعبة بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليوم الثالث عشر.. مصر تنافس في 14 لعبة بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل اليوم بعثة مصر المشاركة في دورة الالعاب الافريقية المقامة بدولة المغرب الشقيق خلال الفترة من 19 الى 31 أغسطس الجاري، وتنطلق بعد قليل منافسات البعثة المصرية في ألعاب " القوس والسهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة ، الملاكمة ، الكانوى ، السلاح ،الجمباز ، كرة اليد ، الرماية ، تنس الطاولة ، التنس ، الكرة الطائرة ،رفع الاثقال، المصارعة"

وفي مرحلة التصفيات يلعب منتخب مصر لكرة الطائرة مباراته امام نظيره منتخب المغرب الشقيق ، فيما تدخل لعبة القوس والسهم في تصفيات الفردي للرجال والسيدات.

ومن المتوقع تحقيق مزيد من الميداليات المتنوعة، لألعاب القوى، ورفع الاثقال ، وتدخل المصارعة والملاكمة ايضا في منافسات شرسة ، حيث من المتوقع تحقيق نتائج إيجابية وميداليات في مختلف الاوزان، كما يواصل السلاح والجمباز والكانوى،الرماية ، تنس الطاولة ، والتنس والريشة الطائرة التطلع لحصد المزيد من الميداليات، فيما تلتقى مصر وانجولا فى نهائى رجال كرة اليد لرفع رصيد مصر من الميداليات والتأكيد على التفوق الكبير على كل منتخبات القارة السمراء.

وتتربع مصر الان مصر على عرش الرياضة بإفريقيا وتتصدر جدول دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب ب 179 ميدالية متنوعة، بينهم 59 ميدالية ذهبية و74ميدالية فضية و46 ميدالية برونزية.

وجاءت جنوب إفريقيا في المركز الثاني برصيد 66 ميدالية بينهم 27 ذهبية و21 فضية و18 برونزية ،وقفزت نيجيريا للمركز الثالث برصيد 63 ميدالية بينهم 24 ذهبيه و19 فضيه و20 برونزية.بينما تراجعت المغرب للمركز الرابع برصيد 77 ميدالية بواقع 23 ذهبية و22 فضية و32 برونزية ،