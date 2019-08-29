رياضة | برشلونة يصارع سان جيرمان وميونيخ على "طريد" يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصارع سان جيرمان وميونيخ على "طريد" يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع أن تشهد الساعات المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية مفاجآت عدة بشأن انتقالات اللاعبين ما بين الأندية الأوروبية الكبرى مع صراع برشلونة وريال مدريد على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان.

وباتت صفقة انتقال نيمار دا سيلفا هي الشغل الشاغل حالياً للجماهير العالمية والتي تترقب الإعلان الرسمي عن الوجهة المقبلة للنجم البرازيلي والتي ستكون بنسبة كبيرة هي برشلونة الإسباني فهناك تقارب في الاتفاق بين الجانبين خاصةً مع دخول 3 لاعبين ضمن الصفقة من بينهم عثمان ديمبيلي.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن الألماني الوسط إيمري تشان بات على مقربة من الرحيل عن صفوف يوفنتوس وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وسط اهتمام ثلاثي من أندية برشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

وكانت التقارير قد أشارت إلى دخول الكرواتي إيفان راكيتيش ضمن الأسماء التي يمكن أن تكون في عملية نقل نيمار إلى كامب نو وبالتالي برشلونة يحاولون التعاقد مع إيمري كان لتعويض رحيل اللاعب ولتدعيم خط الوسط خلال الموسم الرياضي الجديد.

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وذكرت الصحيفة الإيطالية اليوم الخميس، أن فابيو باراتيك المدير الرياضي في نادي يوفنتوس يكثف اتصالاته مع ناديي بايرن ميونيخ وبرشلونة من أجل التخلص من إيمري تشان وتحقيق أكبر استفادة مادية من رحيل اللاعب الألماني.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن "إيمري" كان ما بين اختيارات مع ماسيميليانو أليجري، ولكن مع وصول ماوريسيو ساري تغيرت الأمور وفجأة وجد نفسه في المستوى الثاني مع وصول رابيوت ورامزي كما أن خروجه من قائمة الأبطال جعلته يفكر في الرحيل ولن يفرط فيه يوفنتوس بمبلغ أقل من 30-35 مليون يورو.

وانضم إيمري كان "25 سنة" لصفوف يوفنتوس في صيف 2018 قادماً من ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر وكان اللاعب الألماني الشاب قد قضى 4 مواسم في ملعب "آنفيلد" وقدم مستويات مميزة مما دفع مسؤولي النادي الإيطالي يفكرون في التعاقد معه.

وخاض إيمري كان مع نادي يوفنتوس 37 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات فقد سجل 4 أهداف وصنع تمريرة واحدة حاسمة.

وبدأ كان مسيرته الكروية في صفوف ناشئي فرانكفورت آينتراخت ثم انضم لنادي بايرن ميونيخ وصعد للفريق الأول عام 2011 وبعد بعامين انضم لصفوف باير ليفركوزن ثم في 2014 ذهب إلى ليفربول.