رياضة | الوزير فى تونس لمؤازرة شباب الطائرة أمام إيطاليا فى قبل النهائى ببطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزير فى تونس لمؤازرة شباب الطائرة أمام إيطاليا فى قبل النهائى ببطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل ظهر اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى تونس لمؤازة ومساندة منتخبنا الوطنى للشباب تحت 19 عاما للكرة الطائرة فى مباراته المهمة والصعب أما المنتخب الايطالى والتى تقام فى تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس العالم ، ويلعب فى نفس الدور منتخبى روسيا والأرجنتين ، والفائزان يلتقيا فى المباراة النهائية على الميدالية الذهبية أما الخاسرنا فيلعبان على الميدالية البرونزية ، كما وصل تونس مساء أمس أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير إتحاد الكرة الطائرة قادما من المغرب لحضور اللقاء المهم والمصيرى لمنتخبنا الوطنى الذى سطر تاريخا للعبة وسط أباطرة العالم ، وصعد لهذا الدور بعد 18 عاما ، من الإنجاز الذى حققه المنتخب عام 2001 فى القاهرة بالصعود لهذا الدور .

قال أحمد عبد الدايم أن لقاء منتخبنا مع نظيره الإيطالي صعب للغاية ، والفوز عليه يعد إنجاز وتاريخ لم يحدث من قبل على الإطلاق أن يصل منتخب مصرى فى اللعبة إلى نهائى بطولة العالم ، مؤكدا أن المنتخب المصرى حقق طفرة كبيرة ومبهرة فى البطولة منذ المباراة الأولى وحتى إنتهاء الدور الأول بإحتلال قمة المجموعة الثالثة ، ثم الفوز على منتخب نيجيريا فى دور ال 16 ، ومنتخب بيلاروسيا فى دور الثمانية بنتيجة واحدة بثلاثة أشواط نظيفة ، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية أمام العالم أجمع ، خاصة بعد خروج منتخبات كبيرة ذات باع طويل فى اللعبة مثل المانيا والبرازيل وكوريا وأمريكا وكوبا .

أضاف أن المنتخب وصل مع الكبار إلى الدور قبل النهائى مع إيطاليا والأرجنتين وروسيا ، ليحقق إنجازا غير متوقعا على الإطلاق ، ويصل للدور قبل النهائى بعد 18 عاما من وصول المنتخب إلى نفس الدور فى البطولة التى احتضنتها مصر عام 2001 ، لافتا إلى أن المنتخب استعد بشكل جيد للبطولة من خلال خوض 10 مباريات ودية مع مدارس عالمية مختلفة ، مثل بلغاريا وبولندا ، مشددا على أن المكافأة التى اعتمدها الوزير أمس بحصول كل لاعب على 25 الف جنيه بعد بلوغ الدور قبل النهائى ، والتى سيكون لها أبلغ الأثر فى نفوس اللاعبين فى لقاء اليوم ، خاصة بعد أن أجرى الوزير اتصالا تليفونيا باللاعبين لتهنئتهم بالوصول للدور قبل النهائى .

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أشار عبد الدايم أن المنتخب فاز فى المباريات الأربع التى خاضها فى المجموعة الثالثة ، بالفوز على ألمانيا 3/2 ، ثم على الأرجنتين 3/1 ، وعلى اليابان 3/2 ، وعلى المكسيك 3/0 ، ليحتل المنتخب قمة المجموعة بدون هزيمة ، ليواجه المنتخب النيجيرى رابع المجموعة الرابعة فى دور ال 16 ، ويفوز عليه بثلاثة أشواط نظيفة ، ويلعب مع منتخب بيلاروسيا فى دور الثمانية ، ويحقق عليه الفوز بثلاثة أشواط نظيفة أيضا .



تضم بعثة المنتخب 18 فردا ، بواقع ستة أفراد من الجهاز الفنى والادارى والطبى ، هم جابر عبد العاطي رئيس لجنة المدربين بالإتحاد رئيسا للبعثة ، وحسن الحُصري مديرا فنيا ، وناصر علي مدربا ، والمحلل التقني مصطفى صالح ، والمدير الإداري ناصر حمدي ، مصطفى يسري طبيبا ، بالإضافة إلى 12 لاعبا ، هم

محمد علوان وعمر درغام وأحمد عبد العظيم ومروان النجار وعبد الرحمن الحسيني وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابي ويوسف نصير ويوسف جعفر وإبراهيم رسلان .