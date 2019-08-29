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رياضة | عبد الحفيظ يكشف مدة غياب رامي ربيعة عن الأهلي بسبب الإصابة

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يكشف مدة غياب رامي ربيعة عن الأهلي بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مدة غياب رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام إطلع برة من جنوب السودان منأثرًا بالإصابة بشد في العضلة الخلفية وحل زميله أيمن أشرف بديلًا له.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"ربيعة يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين".

وأضاف :"اللاعب يؤدي برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للتعافي من الإصابة".

وقال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الفريق تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

 

وأضاف طبيب الأهلي بأن اللاعب سيجري أشعة على القدم لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة غيابه.

 

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وفاز الأهلي على إطلع بره من جنوب السودان بنتيجة ٩-٠ ليتأهل لدور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

خاض محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة للتصويب على المرمى، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له، لتجهيزه للعودة للمشاركة الجماعية.

وأدى محمود تدريبات تأهيلية، ثم شارك في فقرة منفردة للتصويب على المرمى، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

يذكر أن محمد محمود كان قد خضع إلى جراحة الرباط الصليبي في الفترة الماضية، وقطع شوطًا كبيرًا في طريق العودة للمشاركة الجماعية.

كما خاض باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات منفردة، امس، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.

وقام «باسم» بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

فيما واصل رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، و أداء برنامجه التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.

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