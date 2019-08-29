رياضة | عبد الحفيظ يكشف مدة غياب رامي ربيعة عن الأهلي بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يكشف مدة غياب رامي ربيعة عن الأهلي بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مدة غياب رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام إطلع برة من جنوب السودان منأثرًا بالإصابة بشد في العضلة الخلفية وحل زميله أيمن أشرف بديلًا له.



وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"ربيعة يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين".

وأضاف :"اللاعب يؤدي برنامجًا تأهيليًا للتعافي من الإصابة تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للتعافي من الإصابة".