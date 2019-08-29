رياضة | رسميا.. ظهير الأهلي في الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ظهير الأهلي في الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتقل باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميا لصفوف فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وتوصل الجونة لاتفاق مع الظهير الأيمن للأهلي لاستعارته لمدة موسم بعدما مدد عقده مع الأهلي.
وكان باسم قد تلقى عدة عروض في الفررة الأخيرة للرحيل عن الأهلي من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والجونة لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الجلسة التي عقدها مع مسئوليه.
مدد باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعه الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وعقد جلسة اليوم الثلاثاء، مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لحسم أمر انتقال الي النادي الإسماعيلي.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن انتقال باسم علي الي الإسماعيلي خلال الساعات القادمة، بعد وضع الرتوش الاخيره لإنهاء الصفقة.
وكان مجلس الأهلي، قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت بهدف دون رد، والخروج من مسابقة كأس مصر.
والجدير بالذكر أن باسم علي مدد تعاقده مع الأهلي أول أمس لمدة ٣ مواسم في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد شيحة وكيل اللاعب.
قال باسم علي الطهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قام بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ٣ مواسم.
وأضاف الظهير الأيمن للأهلي في تصريحات خاصة :"سعيد بأن قمت بتجديد تعاقدي مع النادي وبثقة الجمهور الأهلي وإدارة النادي فيّ".
وتابع :"كنت أتمنى الخروج معارًا منذ موسمين أو ثلاثة لكن إدارة النادي زفضت كافة العروض التي تلقيتها وفضلت بقائي مع النادي".
وواصل "في فترة الانتقالات الصيفية الحالية النادي وافق على إعارتي لمدة موسم، وأمتلك أكثر من عرض للخروج على سبيل الإعارة واحدًا من الجونة والثاني من الإسماعيلي".
وزاد :"أمامي ٢٤ ساعة لحسم موقفي من النادي الذي سأنتقل له معارًا وأتمنى أن يحالفني التوفيق معه".
وأكمل :"واثق بأن الموسم الذي سأخرج فيه معارًا سيعيدني للأهلي أساسيًا وسأسعى جاهدًا للظهور بشكل مميز".
باسم علي يفاضل بين عرضي الإسماعيلي والجونة
قام باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.
ووقع الظهير الأيمن للفريق الأحمر على عقود التمديد للأهلي خلال الجلسة التي عقدها اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، في حضور وكيله محمد شيحه.
ويفاضل باسم في الوقت الحالي بين عرضين تلقاهما مؤخرًا الأول من الإسماعيلي والثاني من الجونة، لمدة موسم على سبيل الإعارة.
وكان الظهير الأيمن للأهلي قد خرج من حسابات الجهاز الفني السابق للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي، الذي اعتمد على الدفع بالثنائي محمد هاني وأحمد فتحي في المباريات.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني الإستوائي، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.