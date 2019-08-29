رياضة | رسميا.. ظهير الأهلي في الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ظهير الأهلي في الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسميا لصفوف فريق الجونة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتوصل الجونة لاتفاق مع الظهير الأيمن للأهلي لاستعارته لمدة موسم بعدما مدد عقده مع الأهلي.

وكان باسم قد تلقى عدة عروض في الفررة الأخيرة للرحيل عن الأهلي من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والجونة لكنه فضل الانضمام للأخير بعد الجلسة التي عقدها مع مسئوليه.

مدد باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعاقده مع القلعه الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وعقد جلسة اليوم الثلاثاء، مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، لحسم أمر انتقال الي النادي الإسماعيلي. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن انتقال باسم علي الي الإسماعيلي خلال الساعات القادمة، بعد وضع الرتوش الاخيره لإنهاء الصفقة. وكان مجلس الأهلي، قرر إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، بعد الهزيمة من بيراميدز سبورت بهدف دون رد، والخروج من مسابقة كأس مصر.

والجدير بالذكر أن باسم علي مدد تعاقده مع الأهلي أول أمس لمدة ٣ مواسم في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومحمد شيحة وكيل اللاعب.