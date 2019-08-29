رياضة | الأسطورة ماجد عبدالله يوجه رسالة هامة إلى مدرب النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسطورة ماجد عبدالله يوجه رسالة هامة إلى مدرب النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الأسطورة السعودية، ماجد عبدالله، رسالة إلى مدرب فريقه السابق نادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، مطالبًا إياه بضرورة تحسين الجانب الدفاعي للفريق النصراوي في الفترة المقبلة، مشددًا على كون الطريقة الدفاعية والتنظيم الدفاعي لنادي النصر ليس على ما يرام ويحتاج إلى بعض التعديلات قبل الدخول في أوقات الزخم في الموسم الرياضي 2019-2020.

وكتب ماجد عبدالله، عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وقال: "من العام الماضي ونشاهد التنظيم الدفاعي للفريق ليس جيد، لذلك لابد من الاهتمام بهذا الجانب والعمل أكثر على التنظيم الدفاعي سواء للمدافعين أو المحاور، لأن التنظيم يشكل قوة كبيرة، فحتى لو كانت الإمكانيات الفردية ضعيفة إلا أن التنظيم يشكل قوة كبيرة جداً.

Advertisements

وأكمل الأسطورة ماجد عبد الله حديثه، ووجه رسالة إلى مدافعي النصر، وقال في تغريدة أخرى: "صحيح بأن المدرب له دور كبير، ولكن ليس كل شيء على المدرب فقط، أنتم كذلك لابد أن تساعدوا وتنظموا بعضكم داخل الملعب، فمع انطلاق صافرة البداية يصبح الدور الأكبر عليكم في تنظيم أنفسكم والتفاهم فيما بينكم".

وبعدها بدقائق، وجه ماجد عبدالله رسالة إلى اللاعب فهد الجميعة، وقال فيها:"أنت ما شاء الله عليك تقدم مجهود كبير خارج منطقة الـ18 تشكر عليه، ولكن هذا الجهد جسدي ومنطقة الـ18 تحتاج إلى جهد ذهني وهدوء لتتمكن من إنهاء الكرة بشكل صحيح، لذلك أنصحك بالعمل بشكل أكبر والتركيز على الحضور الذهني والهدوء حتى تتوج جهودك بنتيجة سعيدة".

يذكر بأن نادي النصر السعودي يعيش في واحدة من أفضل فتراته الفنية خلال الآونة الأخيرة، حيث نجح الفريق في الحصول على نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب نادي السد القطري، بعدما فاز على فريق تشافي هيرنانديز بهدفين مقابل هدف واحد، ليضع قدم في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.