رياضة | ضربة موجعة للنصر قبل موقعة الفتح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة للنصر قبل موقعة الفتح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضربة موجعة قبل مواجهة نادي الفتح، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي"، والتي انطلقت منافساتها يوم 22 أغسطس الجاري، وتفتتح مباريات الجولة الثانية بمباراتين اليوم.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، عن تأكد غياب نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق، بسبب عدم تعافيه من الإصابة بشكل تام، منرالإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ضمك، في افتتاح الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن محاولات الجهاز الطبي فشلت في معالجة اللاعب قبل موقعة الفتح، بعد تعرضه للإصابة بالتواء في ابمفصل، تسبب في غيابه عن مباراة السد القطري بدور الربع النهائي لدوري أبطال آسيا في مباراك الذهاب، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، في انتظار مواجهة الإياب التي تقام في الأراضي السعودية. Advertisements بينما انتهت مواجهة ضمك في الجولة الأولى بفوز النصر، وتحقيقه لأول 3 نقاط له بالبيجا، في مستهل مشوار حملة الدفاع عن لقبه في البطولة التي توج بها في الموسم المنصرم بعد صراع طويل مع الهلال استمر حتى الجولة للأخيرة. وتابعت الصحيفة: آن محاولات جهاز الطبي النصراوي باءت بالفشل، حيث كانت إدارة النصر تؤكدعلى رغبتها الكبيرة في استعادة خدمات الهداف الموسم الماضي للمشاركة في المباراة، ومن المتوقع الدفع بالمهاجم فراس البركان بدلاً من حمد الله، الذي سيتم تجهيزه لمباراة السد بدوري أبطال أسيا. وستدخل كتيبة النصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز على ضمك محليًا في الجولة الأولى، وأستغلال تفوقه قاريا بفوز ثمين على السد القطري بهدفين مقابل هدف أبطال آسيا.

وتعول الجماهير على قدرات نجمها الدولي المغربي نور الدين أمرابط، وعدد كبير من نجوم الفريق.

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