رياضة | سان جيرمان يسعى لخطف حارس ريال مدريد قبل غلق الميركاتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يسعى لخطف حارس ريال مدريد قبل غلق الميركاتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي باريس سان جيرمان في تدعيم مركز حراسة مرماه بالتعاقد مع حارس مرمى قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

ويضع النادي الفرنسي عينه على الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مروى فريق ريال مدريد لدعم فريقه بضمه في الفترة المقبلة.

وبحسب ما كشفته تقارير صحفية في إسبانيا فإن نافاس بات قريبًا من الانضمام للنادي الفرنسي بعدما أتم الاتفاق مع مسئوليه.

وأضافت الصحيفة بأن الحارس الكوستاريكي يفصله خطوة واحدة من حسم انتقاله لباريس سان جيرمان، مع اقتراب الناديين من الوصول لاتفاق على بنود العقد. كما تابعت الصحيفة بأن نافاس لديه فرصة ارتداء ألوان فريق العاصمة الفرنسية لثلاث مواسم براتب يصل إلى 6 ملايين يورو. وأشارت الصحيفة إلى أن نافاس أخبر زيدان يوم الأربعاء عن رغبته الرحيل خاصة بعد أن اتفق مع النادي الباريسي منذ مايو الماضي لكن رغبة باريس بالتعاقد مع دوناروما عطلت الصفقة لبعض الوقت، بعد فشل محاولتهم التعاقد مع الحارس الإيطالي الشاب، عاد مسئولو باريس لطلب و كيلور نافاس . Advertisements وكشفت الصحيفة على أن السبب وراء رغبة نافاس في الرحيل رغم منحه كلمة لزيدان بالرحيل هو أنالعرض الباريسي كان مغريا بالنسبة له: مركز أساسي وراتب أعلى من مدريد. سيتم الإعلان عن الصفقة قريبا. ومن جانب أكد زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد على أهمية تواجد الحارس الكوستاريكى كيلور نافاس فى ريال مدريد، مؤكداً على أهميته داخل الفريق وعدم طلبه للمغادرة عن المرينجى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بلد الوليد غداً بمباريات الجولة الثانية من الدورى الإسبانى عن موقف كيلور نافاس، قائلاً :" لا أرى الفريق بدونه فهو لاعب مهم لنا ولم يطلب الرحيل عن الفريق.

وأضاف :" رسالتي هي أنني أريد بقاء الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس معنا".

وعن موقف ريال مدريد من التعاقد مع نيمار اكد زيدان انه ليس منشغلاً بذلك وانه يتحدث فقط عن لاعبي فريقه وعن مباراة بلد الوليد.

وعن جاريث بيل أكد زيدان أن اللاعب الويلزى يريد البقاء فى مدريد ولعب مباراة جيدة ضد سيلتا فيجو وقدم الإضافة المطلوبة في الدفاع والهجوم.