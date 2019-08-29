رياضة | الحل النهائي في إنتقال نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحل النهائي في إنتقال نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير إذاعي، أن نادي باريس سان جيرمان لم يقبل عرض برشلونة الأخير المقدم للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ووفقاً لإذاعة راديو "مونت كارلو"، إن النادي الباريسي أبلغ برشلونة بأن صاحب الـ 27 عام لن يغادر "حديقة الأمراء" ضمن صفقة تبادلية، وإنما مقابل مبلغ مالي فقط.

وأوضحت تقارير صحفية أمس، بأن سان جيرمان وافق على آخر عرض تقدم به برشلونة، والذي شمل الثنائي عثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش، إلى جانب 125 مليون يورو، مقابل ضم نيماروقد نفت الإذاعة الفرنسية هذا الأمر وذكرت انه غير صحيح.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا مع رئيس سان جيرمان، ناصر الخليفي اليوم الخميس في موناكو .

ومن المتوقع أن يكون اللقاء حاسمًا، لمعرفة ما إذا كانت الصفقة ستتم بالفعل، كما تم التسريب من جانب برشلونة.

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أكدت تقارير صحفية اسبانية أن إنتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي للنادي الكتالوني أصبح مستحيلًا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء اجتماع مسؤولي الناديين يوم الثلاثاء دون نتائج حاسمة. وذكر برنامج " الشيرنجيتو " أن إنتقال البرازيلي "نيمار" إلي نادي برشلونة الاسباني في الميركاتو الصيفي الحالي، أصبح شبه مستحيل ، وذلك بعدما فشلت إدارة النادي الكتالوني في الوصول إلي اتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان لضم اللاعب البرازيلي هذا الصيف. وأكد الإعلامي الاسباني بيدربول إلى أن برشلونة وباريس سان جيرمان لم يتوصلا إلى اتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بالأمس. و اجتمع مسؤولو نادي برشلونة مع باريس سان جيرمان الذي مثله ليوناردو المدير الرياضي بالإضافة إلى محامي رئيس النادي ناصر الخليفي، حيث قدم البارسا عرضه الأخير من أجل ضم نيمار واستعادة خدماته مرة أخرى. وتشير تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة قدم عرضاً لضم نيمار مقابل 170 مليون دولار بالإضافة إلى الثنائي نيلسون سيميدو والجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي الذي جاء للبارسا من موسمين لتعويض رحيل البرازيلي عندما انتقل لباريس وقتها عام 2017. ويعقد مسؤولو نادي برشلونة اجتماعًا في "الكامب نو" حاليًا لمناقشة آخر المستجدات بخصوص صفقة نيمار، ومقترحات جديدة لمحاولة حسم الصفقة قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية يوم 2 سبتمبر الجاري.

وانتقل نيمار دا سيلفا للعب في صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا وهو 222 مليون يورو في صفقة مثيرة.