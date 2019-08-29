الامارات | مقتل شاب سوري في مباراة لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاب سوري في مباراة لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي الشاب عبد الحليم حوا (28 عاما) مصرعه بسهم ناري في المباراة الودية التي جمعت قطبي مدينة اللاذقية حطين وتشرين التي جرت الأول من أمس، في اللاذقية ضمن دورة تشرين الودية لكرة القدم التي تقام سنويا.

وتعرض الشاب وهو مشجع لفريق حطين لـ"شمروخ ناري" اخترق رئته اليمنى وأجريت له عدة عمليات جراحية لكنه توفي صباح اليوم، وسط سخط كبير في الشارع الرياضي السوري الذي طالب بمنع الألعاب النارية في الملاعب.

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وكانت المباراة وهي في الدور نصف النهائي للدورة الودية انتهت بفوز حطين بركلات الترجيح 3-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 ليصل حطين إلى المباراة النهائية التي ستجمعه مع الوحدة الدمشقي وسط مطالبة الكثيرين بإلغاء المباراة المقررة اليوم حدادا على روح المشجع الحطيني.





