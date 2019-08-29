شكرا لقرائتكم خبر عن روما يعرض 15 مليون إسترليني لضم لوفرين من ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد نادي روما الإيطالي لتقديم عرض جديد في الأيام الأخيرة من الميركاتو، من أجل التعاقد مع مدافع ليفربول الدولي الكرواتي ديان لوفرين.

وبحسب صحيفة (كورييري ديللو سبورت)، الإيطالية، فإن روما على استعداد لدفع 15 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم لوفرين، رغم أنه لا يحظى برضا كامل داخل نادي الذئاب.

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وكان لوفرين- البالغ من العمر30 عامًا- قريبًا من الرحيل إلى روما في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن يبدل النادي الإيطالي عرضه إلى استعارة اللاعب مع خيار الشراء، ليضطر ليفربول إلى وقف التفاوض، لكن روما اضطر لمعاودة التفكير في لوفرين، بعدما فشل في ضم دانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس.

وذكرت الصحيفة أن روما لا يزال يحاول استعارة اللاعب، مع وضع خيار للشراء، إلا أن ليفربول مصمم على أن يكون الشراء إلزاميًا، بعد انتهاء الإعارة.

ويحاول النادي الإيطالي تعويض رحيل مدافعه الدولي اليوناني كوستاس مانولاس إلى نابولي، مع استعداد لوفرين لتخفيض راتبه البالغ 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، للعب في الأوليمبيكو.