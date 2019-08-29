لايبزيغ يقص شريط المرحلة الثالثة في الدوري الألماني

Advertisements

الخميس 29 أغسطس 2019

يقص لايبزيغ الطامح الى لعب الادوار الاولى في البوندسليغا شريط المرحلة الثالثة من الدوري الالماني، الجمعة عندما يحل ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ.



وحقق لايبزيغ الفوز في مباراتيه الاولين في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز الثاني بفارق الاهداف عن بوروسيا دورتموند.

واعرب المدير الرياضي للايبزيغ ماركوس كرتشه عن طموح فريقه هذا الموسم لا سيما بعد تجديد عقد مهاجمه الدولي تيمو فيرنر الاسبوع الماضي بقوله "هدفنا هو التربع على قمة البوندسليغا".

واضاف ان تجديد عقد فيرنر "إشارة ايجابية" للنادي الذي يتطلع للمنافسة على لقب البوندسليغا بقيادة المدرب الجديد يوليان ناغلسمان، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث خلف بايرن وبوروسيا دورتموند وسيشارك في دوري ابطال اوروبا الموسم الحالي. كما بلغ نهائي كأس المانيا قبل ان يخسر امام بايرن ميونيخ صفر-3.

Advertisements

وأوضح أن تجديد العقد "يدل على هدفنا في المحافظة على اللاعبين الأساسيين معنا على المدى الطويل لنثبت أنفسنا في قمة الدوري".

اما فيرنر الذي انضم الى لايبزيغ قادمًا من شتوتغارت صيف 2016 فقال "أنا سعيد بتجديد عقدي. لقد كانت عملية طويلة، ولكنني أردت أن أكون متأكدًا بشكل كامل بشأن خطواتي المقبلة في إطار تطوري في هذا النادي".

اما دورتموند المتصدر فيحل ضيفا على اونيون برلين الصاعد هذا الموسم الى مصاف اندية النخبة، حيث يسعى الاول الى تحقيق فوزه الثالث تواليا.

وسيغيب عن دورتموند الذي سجل 8 اهداف في مباراتيه الاولين البلجيكي ثورغان هازار الوافد اليه حديثا لاصابة في وركه وسيغيب بالتالي "لاسابيع عدة" بحسب ناديه. لكن مدرب الفريق السويسري لوسيان فافر يستطيع الاعتماد على الجناح الجديد الوافد ايضا يوليان براندت لسد الثغرة التي سيتركها غياب هازار.

ويخوض بايرن ميونيخ الفائز باللقب في المواسم السبعة الماضية مباراة سهلة على ملعبه ضد ماينتس في مباراة قد تشهد مشاركة البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار اليه من برشلونة اساسيا بعد ان شارك احتياطيا الاسبوع الماضي.