سمولينغ يلحق بركب الانتقالات الصيفية إلى روما الإيطالي

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الخميس 29 أغسطس 2019

كشفت شبكة سكاي أن ​نادي روما​ الإيطالي حسم صفقة إنتقال مدافع نادي ​مانشستر يونايتد​ ​كريس سمولينغ​ بنظام الإعارة لموسم واحد مقابل 3 مليون يورو.

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ويعتبر سمولينغ صاحب الـ30 عاما ثالث لاعب من مانشستر يونايتد ينتقل إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف، بعد رحيل كلّ من ​أليكسيس سانشيز​ و​روميلو لوكاكو​ إلى الإنتر.

ومن المتوقع أن يصل سمولينغ إلى العاصمة الإيطالية روما خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل القيام بالفحوصات الطبية تمهيدا للتوقيع الرسمي مع الجيالوروسو على أن يكون جاهزا لديربي العاصمة يوم الأحد أمام لاتسيو.