رسميا.. لاعب الاهلي المصري عمرو سعداوي في الجونة 

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 نجح مسؤولو نادي الجونة في الحصول على خدمات عمرو سعداوي، ظهير أيسر النادي الأهلي، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements ولعب سعداوي للجونة في الموسم الماضي معارا من النادي الأهلي قبل أن ينضم بشكل نهائي إلى الجونة رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويعود فريق نادي الجونة إلى مصر اليوم، الخميس، بعد انتهاء فعاليات المعسكر الأوروبي والذي استضافته دولة سلوفينيا على مدار أسبوعين. Advertisements

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