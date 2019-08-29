الإمارات تواجه جمهورية الدومينيكان في البحرين استعدادا لمباراة ماليزيا

Advertisements الخميس 29 أغسطس 2019 يستعد المنتخب ​الاماراتي لخوض مباراته الدولية الودية أمام ​منتخب جمهورية الدومينيكان​ غدا ضمن معسكره الحالي المقام في البحرين استعداداً لمواجهة ​منتخب ماليزيا​ يوم 10 ايلول/سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات ​كأس العالم 2022​ ونهائيات ​كأس آسيا 2023​ لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلند وإندونيسيا.

Advertisements ويختتم الفريق تحضيراته اليوم للمواجهة بقيادة المدرب الهولندي ​بيرت فان مارفيك​ وبمشاركة كافة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمعسكر . وكان مارفيك استدعى مهاجم النصر والمنتخب الاولمبي ​جاسم يعقوب​ للانضمام إلى القائمة . Advertisements

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