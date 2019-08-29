رسميا.. انتر ميلان يتعاقد مع كريستيانو

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الخميس 29 أغسطس 2019

كشف نادي انتر ميلان الايطالي تعقده مع الإيطالي كريستيانو بيراجي مدافع فريق فيورنتنيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل إغلاقها.



وبحسب للموقع الرسمي للنيراتزوري، فإن بيراجي انضم لإنتر لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

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وخضع بيراجي (26 عامًا)، للكشف الطبي، الأربعاء، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، صباح الخميس.

وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى أن إنتر سيضم بيراجي نهائيًا، بدءًا من الصيف المقبل، مقابل 12 مليون يورو.

كما حصل فيورنتينا في المقابل على خدمات دالبيرت هنريك، ظهير إنتر، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء.