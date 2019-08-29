اليوم.. أيمن حفنى يزيح الغموض عن مصيره بالموسم الجديد...

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يدرس حفني كافة العروض التى تلقاها مؤخرا لتحديد الأفضل بالنسبة له والتى يستطيع خوض تحدي جديد يثبت خلالها قدراته على الاستمرار فى الملاعب حيث تلقى ثلاثة عروض من أندية المقاصة والإسماعيلى والمصرى البورسعيدى، إلا أن أيمن حفنى أكد أن رغبته الأولى الانتقال للمقاصة .
كان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بفريق الزمالك قد أكد أن أيمن حفنى سيرحل عن الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناء على الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وميتشو المدير الفنى على رحيل اللاعب فى الفترة الحالية بناء على رغبة حفنى .
وبدأ أيمن حفنى صاحب القدم اليسرى مواليد 31 ديسمبر 1985 مشواره مع الساحرة المستديرة فى نادى البدرشين وتنقل بين عدد من أندية الدرجة الثانية والثالثة، حتى لعب في نادى وادى دجلة لمدة 6 أشهر بعدها بدأ رحلته مع الشهرة والنجومية وذلك بعد انتقاله لنادى مصر المقاصة ليشهد أول ظهور له في الدورى الممتاز ثم ينتقل إلى فريق طلائع الجيش وأعير الي نادي أهلى طرابلس الليبي مما دفع الأهلى والزمالك للصراع على ضمه، ونجح الأبيض فى الحصول على خدماته فور عودته من الإعارة فى يوليو عام 2014.
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