شكرا لقرائتكم القيعى يبدأ سلسلة المفاوضات مع مهاجمين أفارقة لتدعيم الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات بالأهلى في مفاوضات مع بعض المهاجمين الأفارقة تمهيدا للاتفاق مع أي منهم، حسب رؤية لجنة التخطيط بالنادى برئاسة طه إسماعيل

أكد مصدر بالأهلى أن القيعى تم تكليفه بالتفاوض مع المهاجمين بالترتيب بداية من اليوم، حيث سيقوم بجولة خارجية لحسم الملف حتي يتمكن من تقديم تقرير للجنة وإدارة النادى خلال تواجده بالخارج للإعلان عنه .

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كانت لجنة التخطيط قد أوصت بالتعاقد مع مهاجم افريقي جديد لتدعيم الهجوم الاحمر بعد حالة سوء التوفيق التى تصادف وليد أزارو مهاجم الفريق الذى قد يرحل عن الأحمر خلال الساعات المقبلة فى حال تلقيه عرض يناسب الأهلى ماديا.

فرض عدلى القيعى ولجنة التخطيط سرية تامة على اسم وجنسية المهاجم خشية من أي مزايدات قد تحدث على أن يتم الإعلان عقب الانتهاء من المفاوضات.