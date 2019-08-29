شكرا لقرائتكم القيعى يبدأ سلسلة المفاوضات مع مهاجمين أفارقة لتدعيم الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد مصدر بالأهلى أن القيعى تم تكليفه بالتفاوض مع المهاجمين بالترتيب بداية من اليوم، حيث سيقوم بجولة خارجية لحسم الملف حتي يتمكن من تقديم تقرير للجنة وإدارة النادى خلال تواجده بالخارج للإعلان عنه .
كانت لجنة التخطيط قد أوصت بالتعاقد مع مهاجم افريقي جديد لتدعيم الهجوم الاحمر بعد حالة سوء التوفيق التى تصادف وليد أزارو مهاجم الفريق الذى قد يرحل عن الأحمر خلال الساعات المقبلة فى حال تلقيه عرض يناسب الأهلى ماديا.
فرض عدلى القيعى ولجنة التخطيط سرية تامة على اسم وجنسية المهاجم خشية من أي مزايدات قد تحدث على أن يتم الإعلان عقب الانتهاء من المفاوضات.
كانت هذه تفاصيل خبر القيعى يبدأ سلسلة المفاوضات مع مهاجمين أفارقة لتدعيم الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.