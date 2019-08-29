شكرا لقرائتكم سمير عثمان يرفض منصب النائب فى لجنة الحكام بعد تنصيب الغندور رئيسا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، على مقترح عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، باستمراره فى لجنة الحكام بعد تعيين حمال الغندور رئيسا للجنة. عمرو الجنايني وجمال الغندور عرضا على سمير عثمان الاستمرار داخل اللجنة في منصب النائب، إلا أن عثمان رفض العرض وفضل الابتعاد عن اللجنة. كان اتحاد الكرة أعلن رسميا تعيين الغندور رئيسا للجنة ومنحه اسبوع لتشكيل اللجنة.

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