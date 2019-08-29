شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يسوق صبرى رحيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويبحث مسئولو الاتحاد السكندرى تسويق رحيل، خاصة أن عقده من العقود الكبيرة داخل الفريق منذ أن تعاقد معه محمد مصيلحى رئيس زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأهلى.
وقامت إدارة زعيم الثغر بقيد اللاعب ضمن القائمة الأولى للفريق فى سجلات اتحاد الكرة لحفظ حقوق النادى الماضية، وحتى لا يرحل اللاعب مجانا دون حصول الاتحاد على أى مبلغ مالى.
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