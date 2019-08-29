شكرا لقرائتكم مصر تنافس على 14 لعبة اليوم.. وتستعد لزيادة حصيلتها من ميداليات الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستأنف البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب ، منافساتها بالبطولة ، والمستمرة حتى 31 اغسطس الجارى . تقام اليوم منافسات كلا من: القوس والسهم يخوض المنتخب تصفيات الفردى رجال ويدات العاب القوى يلعب من منتخب القوى كلا من هدى هجرس و بسنت حميدة و مصطفى و اسراء عويس و أميرة سيد الريشة الطائرة يخوض منتخب الريشة منافسات الفردى و الزوجى رجال وسيدات وكذلك المختلط . الملاكمة يلتقى عبدالرحمن عرابى مع منافسه من كوت ديفوار و يسرى حافظ مع لاعب كوت ديفوار ايضا منافسات النهائى الكانوى تلعب سما أحمد ، وصفا ومروة عفيفى ، و على احمد ، مؤمن و احمد البدويهى ، و عمرو ابو زيد ، و فرح محمد ، و حبيبة أحمد منافسات النهائى . السلاح يلعب فريق فريق السيدات و الرجال منافسات النهائى الجمباز Advertisements يلعب منتخب الجمباز منافسات فردى الاجهزة بنهائيات الرجال و السيدات كرة اليد تلعب مصر أمام انجولا فى نهائى منافسات الرجال الرماية يلعب كلا من ابراهيم شرف و سركيس مارتايان و اميرة ابو شقة منافسات اليوم الاول اسكيت تنس الطاولة يلعب المنتخب منافسات الفردى رجال وسيدات على مستوى النهائى التنس يخوض لاعبى منتخب التنس منافسات الفردى والزوجى رجال و سيدات الطائرة يلعب منتخب مصر امام المغر فى تصفيات البطولة رفع الاثقال تخوض اليوم سارة سمير و سلمى فرج ، و محمد عبد العليم منافسات نهائى الدورة كلا فى وزنه المصارعة تقام اليوم منافسات السيدات حيث تلعب هالة أحمد ، و ايمان ابراهيم ، و سمر حمزة ، و سمر غازى ، و امينة ابراهيم ، و منى احمد

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