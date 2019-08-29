مشادة كلامية بين وليد أزارو وعضو بارز في الأهلي.. والخطيب يقرر رحيل اللاعب

كتب: ضياء السقا

كشفت الإعلامية فرح علي، عن نشوب مشادة حادة بين وليد أزارو، مهاجم الأهلي، وأحد أعضاء النادي القدامي والبارزين.

وقالت الإعلامية، خلال برنامجها "سبعة × سبعة"، المذاع على فضائية "تايم سبورت": "بدأت الأزمة بعد آخر تدريب للاعب قبل سفره إلى المغرب، عندما قال العضو البارز لأزارو مستواك قل في الفترة الأخيرة ولو عايز تمشي قول، مما أغضب المهاجم ليرد بأسلوب غير لائق وكاد الأمر أن يصل إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل الحضور".

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وأضافت فرح علي: "عندما علم مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بالواقعة، قرر رحيل اللاعب سواء في الانتقالات الصيفية الحالية أو الشتوية القادمة".

وتعرض المهاجم المغربي وليد أزارو لانتقادات حادة من جانب جمهور الأهلي بسبب تراجع مستواه وبعده عن التهديف، خاصة في مباراة بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر، والتي خسرها المارد الأحمر.