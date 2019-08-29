شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يحدد مصيره خلال ساعات بعد الموافقة على رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم أيمن حفنى، لاعب وسط فريق الكرة بالزمالك، مصيره فى الموسم الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد وجهته المقبلة، بعدما أبلغ مسئولى الأبيض برحيله وعدم استمراره فى صفوف الفريق مع الموسم الجديد، لاسيما فى ظل حالة زخم النجوم التى تكتظ بها قائمة الزمالك.

حفنى يدرس كافة العروض التى تلقاها مؤخرا لتحديد الأفضل بالنسبة له، والتى يستطيع خوض تحدٍ جديدٍ يثبت خلالها قدراته على الاستمرار فى الملاعب، حيث تلقى ثلاثة عروض من أندية المقاصة والإسماعيلى والمصرى البورسعيدى، إلا أن أيمن حفنى أكد ن رغبته الأولى الانتقال للمقاصة.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بفريق الزمالك، قد أكد أن أيمن حفنى بنسبة كبيرة سيرحل عن الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية بناءً على الاتفاق مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وميتشو المدير الفنى على رحيل اللاعب فى الفترة الحالية بناء على رغبة حفنى.

وبدأ أيمن حفنى صاحب القدم اليسرى مواليد 31 ديسمبر 1985 مشواره مع الساحرة المستديرة فى نادى البدرشين وتنقل بين عدد من أندية الدرجة الثانية والثالثة، حتى لعب فى نادى وادى دجلة لمدة 6 أشهر بعدها بدأ رحلته مع الشهرة والنجومية وذلك بعد انتقاله لنادى مصر المقاصة ليشهد أول ظهور له فى الدورى الممتاز ثم ينتقل إلى فريق طلائع الجيش وأعير الى نادى أهلى طرابلس الليبى مما دفع الأهلى والزمالك للصراع على ضمه، ونجح الأبيض فى الحصول على خدماته فور عودته من الإعارة فى يوليو عام 2014.