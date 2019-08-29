شكرا لقرائتكم خبر عن القيعى يبدأ جولة مفاوضات خارجية مع المهاجم الأفريقى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلى، جولة من المفاوضات مع بعض المهاجمين الأفارقة تمهيداً للاتفاق مع أى منهم، حسب رؤية لجنة التخطيط بالنادى برئاسة طه إسماعيل.

مصدر بالأهلى أكد أن القيعى تم تكليفه بالتفاوض مع المهاجمين بالترتيب بداية من اليوم، حيث سيقوم بجولة خارجية لحسم الملف حتى يتمكن من تقديم تقرير للجنة وإدارة النادى خلال تواجده بالخارج للإعلان عنه.

وكانت لجنة التخطيط قد أوصت بالتعاقد مع مهاجم أفريقى جديد لتدعيم الهجوم الأحمر بعد حالة سوء التوفيق التى تصادف وليد أزارو مهاجم الفريق، الذى قد يرحل عن الأحمر خلال الساعات المقبلة، حال تلقيه عرضا ماليا مناسبا للأهلى.

عدلى القيعى ولجنة التخطيط فرضت سرية تامة على اسم وجنسية المهاجم خشية أى مزايدات قد تحدث على أن يتم الإعلان عقب الانتهاء من المفاوضات.