شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يرفض منصب نائب رئيس لجنة الحكام مع الغندور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض سمير محمود عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، اقتراح عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، للعمل فى لجنة الحكام بعد تعيين جمال الغندور رئيسا لها. وعرض الجنايني وجمال الغندور على سمير عثمان الاستمرار داخل اللجنة في منصب النائب، إلا أن عثمان رفض العرض وتمسك بالرحيل. وكان اتحاد الكرة أعلن رسميا تعيين الغندور رئيسا للجنة ومنحه اسبوع لتشكيل اللجنة.

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