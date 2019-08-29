شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة نصف النهائى.. تعرف على مشوار ناشئى الطائرة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب ناشئى الكرة الطائرة، بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى، لخوض لقاء دور نصف نهائى بطولة العالم المقامة فى تونس أمام إيطاليا فى الثامنة مساء اليوم. ويسعى منتخب ناشئى الطائرة لتخطى عقبة المنتخب الإيطالى للتأهل إلى النهائى وتحقيق مركز يليق بمصر. ويرصد ”الخليج 365” مشوار ناشئى الطائرة فى الدور الأول مرورا بدور الـ 16 وربع النهائى كالتالى : الفوز على ألمانيا بنتيجة 3 / 2 Advertisements الفوز على الأرجنتين بنتيجة 3 / 1 الفوز على اليابان بنتيجة 3 / 2 الفوز على المكسيك بنتيجة 3 / 0 الفوز على نيجيريا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16. الفوز على بيلاروسيا بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية .

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