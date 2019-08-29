شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث عن عرض لبيع صبرى رحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو الاتحاد السكندرى عن عرض رسمى لصبرى رحيل الظهير الأيسر للفريق الذى لم يلق قبول لدى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الذى ظهر خلال المباريات أنه سيعتمد على السيد سالم فى هذا المركز، بالإضافة إلى محمود شعبان.

ويسعى مجلس إدارة الاتحاد السكندرى إلى تسويق اللاعب، خاصة أن عقده من العقود الكبيرة داخل الفريق منذ تعاقد معه محمد مصيلحى رئيس زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الأهلى.

وقامت إدارة الاتحاد بقيد اللاعب ضمن القائمة الأولى للفريق فى سجلات اتحاد الكرة للحفاظ على حقوق النادى الماضية وحتى لا يرحل اللاعب مجانا دون حصول الاتحاد على أى مبلغ مالى.